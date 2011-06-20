Волынь: 38 больных, отравившихся на свадьбе, попали в больницу

В Волынской области 38 больных, которые 14 июня поступили в лечебные заведения с признаками острых кишечных инфекций после свадьбы в пгт Турийск в баре «Эдем» и празднования дня рождения в луцком баре «Тотем» до сих пор находятся на стационарном лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации главного государственного санитарного врача области Наталии ЯНКО, в областной инфекционной больнице находится 10 больных (все взрослые), в инфекционном отделении Турийской ЦРБ – 18, в том числе 6 детей.

Кроме того обнаружены и госпитализированы 6 больных в инфекционное отделение Старовижовской ЦРБ, 3 - Иваничевскую и 1 – в Нововолынскую центральную городскую больницу. Все больные были приглашены на свадьбу в Турийск.

Медики оценивают состояние больных как легкой и средней степени. Всем назначено симптоматическое лечение и соответствующие обследования.

В очагах проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия с отбором образцов пищевых продуктов, воды, окружающей среды на наличие патогенной и условно патогенной микрофлоры.

Бактерилогическин подтвержден сальмонеллез в 8 больных из Луцка, которые были на дне рождения и в 7 больных из Турийска, гулявших на свадьбе. Работа по установлению факторов передачи инфекции продолжается.

Эксплуатация отмеченных заведений общественного питания приостановлена до выяснения всех обстоятельств, владельцы, позволившие организаторам массовых мероприятий завозить в заведения общественного питания продукты домашнего приготовления, привлечены к административной ответственности. Работа по локализации и ликвидации вспышек заболевания продолжается.