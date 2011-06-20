Херсонщина: за выходные ядовитые змеи покусали трех людей
11:18, 20 июня 2011Новости регионов
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Состояние стабильное
В Херсонской области за минувшие выходные от укусов ядовитых змей пострадали три человека.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области.
В частности, двое мужчин, 27-ми и 36-ти лет, пострадали от змей во время покоса травы на поле. Состояние одного из госпитализированный удовлетворительного, другой находится в стабильном состоянии, говорится в сообщении.
Кроме того, с диагнозом «укус змеи» был госпитализирован 16-летний житель села Богдановка Каховского района. Укус произошел во время выпаса крупного рогатого скота. Состояние пострадавшего - средней тяжести.
По данным УМЧС, с начала летнего сезона это первые три случая нападений ядовитых змей на людей.
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