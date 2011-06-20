Херсонщина: за выходные ядовитые змеи покусали трех людей

В Херсонской области за минувшие выходные от укусов ядовитых змей пострадали три человека.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области.

В частности, двое мужчин, 27-ми и 36-ти лет, пострадали от змей во время покоса травы на поле. Состояние одного из госпитализированный удовлетворительного, другой находится в стабильном состоянии, говорится в сообщении.

Кроме того, с диагнозом «укус змеи» был госпитализирован 16-летний житель села Богдановка Каховского района. Укус произошел во время выпаса крупного рогатого скота. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

По данным УМЧС, с начала летнего сезона это первые три случая нападений ядовитых змей на людей.