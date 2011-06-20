В Киеве на зебре маршрутка убила молодого парня
Машина обганяла "конкурента"
Вечером 19 июня на ул. Вышгородской в Киеве под колеса 478-ой маршрутки попал молодой парень.
Как рассказали "Газете по-киевски" очевидцы, парень переходил дорогу по «зебре». Маршрутка № 18 (Майдан Независимости – ул. Сошенко) остановилась, чтобы его пропустить.
Но едва пешеход спокойно начал переходить, как вылетела вторая маршрутка, № 478 (Троещина - Виноградарь), намереваясь обогнать «конкурента». Опасности пешеход не видел, обзор ему закрывала первая маршрутка, и оказался под колесами.
Чтобы поднять ее и вытащить тело, пришлось вызывать спасателей МЧС.
По словам врача «скорой», парню около 20-25 лет. Документов при нем не оказалось, но уцелела мобилка – по ней и будут искать родных. Также на асфальте остались лежать расколотый колесами диск и упавшая с плеча футболка.