В Киеве на зебре маршрутка убила молодого парня

Вечером 19 июня на ул. Вышгородской в Киеве под колеса 478-ой маршрутки попал молодой парень.

Как рассказали "Газете по-киевски" очевидцы, парень переходил дорогу по «зебре». Маршрутка № 18 (Майдан Независимости – ул. Сошенко) остановилась, чтобы его пропустить.

Но едва пешеход спокойно начал переходить, как вылетела вторая маршрутка, № 478 (Троещина - Виноградарь), намереваясь обогнать «конкурента». Опасности пешеход не видел, обзор ему закрывала первая маршрутка, и оказался под колесами.

Чтобы поднять ее и вытащить тело, пришлось вызывать спасателей МЧС.

По словам врача «скорой», парню около 20-25 лет. Документов при нем не оказалось, но уцелела мобилка – по ней и будут искать родных. Также на асфальте остались лежать расколотый колесами диск и упавшая с плеча футболка.

mycityua.com