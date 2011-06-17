Когда решат проблему обеспечения качественной водой на Луганщине?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что за 2-3 года можно решить проблему снабжения Луганской области качественной водой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал ходе рабочей поездки в Луганскую область.

«Главная проблема Луганской области – обеспечение ее нормальной и качественной водой. Это не сразу, конечно, можно сделать. Я подумал, что в течение 2-3 лет можно эту проблему решить, чтоб избавиться от такого позорного явления, как подача воды по графику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в Луганской области 17 населенных пунктов получают воду по графику и в подавляющем большинстве населенных пунктов вода является некачественной.

Кроме того, вопросу обеспечения населения качественной водой будет посвящено совещание Н.АЗАРОВА с представителями регионов Украины и органов местного самоуправления Луганской области, которое пройдет сегодня.