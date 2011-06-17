Сумщина: в частном доме изъяли 1 кг ртути

В Сумской области бойцы Министерства чрезвычайных ситуаций изъяли 16 июня в одном из частных домов в городе Ромны около 1 кг металлической ртути.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области.

После изъятия спасатели провели демеркуризацию хозяйственного здания физико-химическим методом.

Как попало такое количество металла в жилище, выясняет следствие, сообщили в пресс-службе.