Сумщина: в частном доме изъяли 1 кг ртути
15:57, 17 июня 2011Новости регионов
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Ведётся следствие
В Сумской области бойцы Министерства чрезвычайных ситуаций изъяли 16 июня в одном из частных домов в городе Ромны около 1 кг металлической ртути.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области.
После изъятия спасатели провели демеркуризацию хозяйственного здания физико-химическим методом.
Как попало такое количество металла в жилище, выясняет следствие, сообщили в пресс-службе.
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