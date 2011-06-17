Закарпатье: на оздоровление детей израсходуют 24,1 млн грн

В Закарпатье в этом году на оздоровление детей израсходуют 24,1 млн. грн.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Иван КАЧУР.

По его словам, в целом планируется оздоровить более 80 тыс. детей, что больше 50% общего количества детей школьного возраста.

«По этому показателю край входит в первую пятерку регионов Украины», - добавил заместитель губернатора.

В целом, по словам И.КАЧУРА, на протяжении всей летней оздоровительной кампании в Закарпатской области будут работать 562 детских заведения оздоровления и отдыха. В настоящее время 337 лагерей уже начали работу в первое оздоровительной смене.

В лагерях отдыха в настоящее время за здоровьем детей наблюдают более 300 медсестер и более 350 врачей. «К тому же, каждый ребенок, который находится в лечебно-оздоровительном заведении, проходит медицинский осмотр», - уточнил заместитель председателя Закарпатской ОГА.