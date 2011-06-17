В больницах Киеве остаются 9 человек с кишечной инфекции

В Киеве на сегодняшний день в инфекционных отделениях клинических больниц остаются 9 человек с признаками острой кишечной инфекции, среди них детей нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

За прошлые сутки ни один человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализирован не был, выписаны из больниц 6 человек.

Больные получают адекватное лечение, состояние больных определено как средней тяжести, говорится в сообщении.

По данным КГГА, всего по заболеваемости острой кишечной инфекцией с 8 июня было зафиксировано 80 обращений, госпитализированы 56 человек. На данный момент заболеваемость идет на спад, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении здравоохранения Киева после зафиксированных в столице случаев острой кишечной инфекции заявляли, что заболевшие лица употребляли в пищу куры-гриль, приобретенные в одном из супермаркетов.

11 июня руководитель этого управления сказал, что окончательный диагноз и причины отравления станут известны в ближайшие дни.

Однако до сих пор в ГУ здравоохранения так и не уточнили, что привело к пищевому отравлению людей.