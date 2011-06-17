Прикарпатье: изъято более 5 тыс кустов конопли

Сотрудники СБУ обнаружили в селе Хотимир Тлумачского района Ивано-Франковской области посевы наркотической конопли.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-группы Управления СБУ в Ивано-Франковской области Мария РЫМАР.

В частности, по ее данным, два поля и один участок, где росли кусты конопли, были обнаружены на околице села, на территории Хотимирского сельскохозяйственного рыбоводческого фермерского хозяйства. Площадь посевов - около 0,5 гектара.

Совместно с сотрудниками органов УМВД в области с полей было изъято 5 тыс. 420 молодых кустов конопли.

Справка УНИАН. В 2010 году в селе Хотимир СБУ изъяла марихуаны на 4,5 млн. грн., обнаружила нарколабораторию, вспаханные поля, где выращивалось зелье.

Трое участников разоблаченной СБУ хотимирской наркогруппировки сейчас отвечают перед судом. Они могут получить от 8 до 12 лет лишения свободы.