Работники интерната для детей-инвалидов воровали гуманитарку

В Ивано-Франковской области работники дома-интерната для детей-инвалидов присваивали гуманитарную помощь.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в Снятинском районе милиция, по решению суда проведя обыски у нескольких работников дома-интерната для детей с проблемами здоровья с детства, выявила факты разворовывания имущества.

По словам начальника Снятинского райотдела милиции Дмитрия ФЕДЮКА, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения рядом лиц преступлений, предусмотренных ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Среди изъятого во время обысков - одежда и обувь, постельное белье, моющие средства и средства личной гигиены, игрушки.

По мнению милиции, «разворовывания не были случайными, а имели системный характер». Большинство этих вещей поступали в дом-интернат как спонсорская помощь.