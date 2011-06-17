Тракторист подорвался на мине

Вчера в 16.00 в поле возле с. Дачное Беляевского района Одесской области во время проведения земляных работ плуг трактора зацепил мину времен Великой Отечественной войны.

В результате нарушения мер безопасности при транспортировке мины в лесополосу произошел взрыв, в результате которого погиб тракторист, сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Одесской области планирует обследовать место выявления мины.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.