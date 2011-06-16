Херсонщина: на море погибла 10-летняя девочка
17:48, 16 июня 2011Новости регионов
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Отошла собирать ракушки
В Железном Порту Херсонской области во время отдыха на море погибла 10-летняя девочка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 15 июня в 16.30 в воде у берега было обнаружено тело девочки, 2001 года рождения, жительницы райцентра Репка Черниговской области.
Предварительно установлено, что погибшая, приехавшая на отдых с мамой и сестрой, перед исчезновением отошла от родственников собирать ракушки.
Продолжается следствие.
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