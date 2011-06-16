Донеччина: в больнице умер работник обогатительной фабрики

В Донецкой области, в Белозерской городской больнице после полученных на производстве травм умер грузчик угля 1960 года рождения - работник обогатительной фабрики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя Совета председателей профсоюзных организаций углеобогатителей Донецкой области Лидию КУШИНУ.

По ее словам, несчастный случай на обогатительной фабрике произошел 4 июня: пытаясь открыть неисправный люк железнодорожного вагона для его разгрузки, грузчик отбивал ручной «балдой» наваренные усиливающие планки, при этом люк открылся и прижал работника к колесной паре вагона.

В тот день грузчик не сообщил руководству о полученных травмах, а самостоятельно обратился в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом-вывих II шейного отдела позвоночника и закрытый перелом правой ключицы.

Травмированный работник все это время находился на лечении, но 15 июня он умер.