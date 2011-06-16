Кировоградщина: экологическая инспекция закрыла 20 предприятий

В Кировоградской области на протяжении января-мая 2011 года за нарушение природоохранного законодательства временно приостановлена деятельность 20 предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Кировоградской области.

На протяжении отчетного периода специалисты инспекции выявили 1187 нарушений, большая их часть касаются правил обращения с отходами, осуществления выбросов в атмосферный воздух без разрешения, незаконного сноса зеленых насаждений, засорения земель, осуществления самовольного водопользования, незаконной торговли первоцветами, незаконного вылова рыбы, засорения лесов бытовыми отходами, самовольного выжигания остатков сухой растительности.

По всем выявленным нарушениям составлены протоколы (из них 80 направлены на рассмотрение в суд), к административной ответственности привлечено 1112 должностных лиц и граждан.

Нарушителям природоохранного законодательства предъявлено 52 претензии и иска на общую сумму 279 тыс. грн.