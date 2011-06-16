Винниччина планирует приобрести 15 школьных автобусов

В Винницкой области в этом году планируется закупить 15 школьных автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

«Активизировалась программа «Школьный автобус». За последний год приобретен 21 автобус. В этом году с помощью государства покупаем 15 автобусов», - сообщил он.

Н.ДЖИГА также сообщил, что в текущем году в области будут открыты две современных школы. «В сфере образования в текущем году откроем две сверхсовременных школы – в Сосновке Шаргородского района и в Томашполе на 1700 детей», - сказал Н.ДЖИГА.

Кроме того, он проинформировал, что в области есть весомые результаты по развитию дошкольной сети. «За последний год впервые за годы независимости возобновлена работа 20 дошкольных учебных заведений», - добавил Н.ДЖИГА.