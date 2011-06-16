В Крыму c начала года отдохнули 880 тысяч человек
16:40, 16 июня 2011Новости регионов
0
Планируют встречу миллионного туриста
880 тысяч туристов отдохнули в Крыму в этом году, что на 3,2% превышает показатель за аналогичный период 2010 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.
Ведомство рассчитывает, что на следующей неделе количество туристов достигнет 1 миллиона. «Мы планируем встречу миллионного туриста в аэропорту Симферополя», – сказал первый заместитель министра курортов Крыма Александр ЛИЕВ.
Первенство по количеству отдыхающих в Крыму по-прежнему остается за гражданами Украины, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Минтуризма Крыма прогнозирует увеличение турпотока в регионе в курортном сезоне 2011 года на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010 годом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter