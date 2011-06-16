Медучреждение 14 лет использовало психотропы без лицензии

Прокуратура Кировоградской области в ходе проверок установила, что одно из областных медицинских учреждений в течение 1996-2010 годов использовало психотропные вещества, не имея соответствующей лицензии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В то же время за 14 лет ни одной проверки данного учреждения по поводу соблюдения законодательства о наркотических средствах правоохранительными органами осуществлено не было. Только после вмешательствам прокуратуры учреждение получило лицензию Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками.

Из-за ненадлежащего выполнение служебных обязанностей сотрудниками УМВД в области к работе с прекурсорами были допущены работники без прохождения профилактического наркологического осмотра, получения сертификатов Кировоградского областного наркологического диспансера и разрешения на работу с такими веществами.

Прокуратурой области на имя начальника УМВД Украины направлено представление с предложением в месячный срок устранить выявленные нарушения.