Со свадьбы на больницу попали 6 взрослых и 5 детей

В течение 13-15 июня в Волынской области в инфекционное отделение Турийской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей, которые праздновали свадьбу в местном баре.

Всего на свадьбе было 136 человек, сообщает пресс-служба МЧС.

На сегодняшний день госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.