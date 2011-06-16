Со свадьбы на больницу попали 6 взрослых и 5 детей
09:48, 16 июня 2011Новости регионов
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Причина устанавливается
В течение 13-15 июня в Волынской области в инфекционное отделение Турийской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей, которые праздновали свадьбу в местном баре.
Всего на свадьбе было 136 человек, сообщает пресс-служба МЧС.
На сегодняшний день госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Причина заболевания устанавливается.
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