Когда же откроют перинатальный центр в Кировограде?

Открытие перинатального центра на базе Кировоградской областной больницы откладывается, ориентировочно, до 1 ноября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации Александр КЛУБНИКИН.

По его словам, причина неготовности центра начать работу с 1 июня 2011 года, как планировалось раньше, заключается в длительности тендерных процедур на выполнение ремонтных работ и технического оснащения.

«Общая стоимость проекта оценивается в 35,2 млн. грн. бюджетных и внебюджетных средств. Например, взнос Благотворительного фонда Виктора Пинчука составляет 4,8 млн. грн., эти деньги предназначены на покупку оборудования для детской реанимации», - отметил А.КЛУБНИКИН.

Он добавил, что проблемным остается вопрос комплектации перинатального центра квалифицированными акушерами-гинекологами. На сегодняшний день в области не хватает 85 специалистов соответствующей квалификации.

«Мы уже утвердили штатное расписание центра, будущие работники проходят подготовку на базе медицинских заведений других областей. Кроме того, в ближайшее время на работу в Кировоградскую область по окончании интернатуры будут направлены 15 молодых акушеров-гинекологов. Эти кадры помогут улучшить ситуацию в районах», - сообщил начальник управления.

По словам А.КЛУБНИКИНА, после введения в эксплуатацию перинатального центра в Кировограде отпадет необходимость содержать 3 роддома.

«Население областного центра составляет 230 тысяч. По европейским нормам, на такое количество жителей достаточно функционирования двух полноценных роддомов, оснащенных технически и кадрово», - отметил он.