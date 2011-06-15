Черниговщина: количество лесных пожаров возросло более чем вдвое

В Черниговской области с начала года количество лесных пожаров возросло более чем в два раза.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам печати и информации ОГА, такие данные обнародованы на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно информации начальника Главного управления МЧС в Черниговской области Владимира МУХИ, по состоянию на 15 июня в регионе произошло 73 лесных пожара (на этот период в прошлом году 33). Вместе с тем площадь лесных пожаров в этом году меньше, чем в прошлом году (46 га против 88 га). Больше всего пожаров зафиксировано в Остерском, Добрянском, Черниговском гослесхозах.

Основными причинами лесных пожаров остаются неосторожное обращение с огнем и преднамеренный поджог.

В.МУХА заметил, что для предотвращения пожаров в лесных массивах введен целый ряд мер. В частности, осуществляется авиационное патрулирование лесов, установлено 29 наблюдательных башен и 9 телевизионных установок. Приобретено дополнительное оборудование и материалы, принимаются меры для заполнения водой природных и искусственных водоемов, сети мелиоративных каналов, проводятся рейды и тому подобное.

В общей сложности в Черниговской области с начала 2011 года произошло 628 пожаров, что на 23% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. С начала года в огне погибли 45 человек, 13 человек травмированы.