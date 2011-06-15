Медучреждения Кировоградщины получат аппаратуру на 47 млн грн

В этом году для материального обеспечения медицинских учреждений Кировоградской области в государственном бюджете предусмотрено 47 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления здравоохранения Кировоградской ОГА Александр КЛУБНИКИН.

По его словам, это существенная сумма, но она составляет всего десятую часть необходимого.

А.КЛУБНИКИН отметил, что за эти средства планируется приобрести 22 современных рентгенологических аппарата для больниц области (90% действующих аппаратов нуждаются в замене из-за длительного срока эксплуатации), гамма-камеру для областного онкологического диспансера стоимостью до 10 млн. грн., ангиограф – самый современный медицинский комплекс, предназначенный для исследования состояния и лечения сердечно-сосудистой системы стоимостью 15 млн. грн.

Также принято решение о приобретении трех современных реанимобилей для комплектации Кировоградской станции скорой помощи, областного перинатального центра и Александрийской РЦБ.

Как сообщил А.КЛУБНИКИН, в целом, на содержание и развитие медицинской отрасли Кировоградской области в этом году предусмотрено 731 млн. грн., или на 30 млн. грн. меньше, чем в прошлом году.