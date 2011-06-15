В Киеве горело общежитие,1 человек погиб

В 1 ч. 10 мин. 15 июня в Дарницком районе Киева в двухэтажном здании общежития, которое принадлежит филиалу ГП МО Украины „УкрВійськБуд”, возник пожар, в результате которого 1 человек погиб.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, во время гашения пожара подразделениями МЧС спасен 21 человек.

Огнем уничтожено перекрытие и кровля общежития на площади 200 м кв. В 2 ч. 40 мин. пятнадцатью отделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.