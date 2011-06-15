Ривненщина: 3 мужчины погибли в бочке из-под подсолнечного масла

В селе Рудня Радивиловского района Ривненской области в металлической бочке из-под подсолнечного масла в подвале одного из магазинов найдены мертвыми трое жителей этого села: 36-ти, 25-ти и 35-ти лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Следователи установили, что один из мужчин во время чистки бочки из-под подсолнечного масла потерял сознание. Для оказания ему помощи в емкость спустились двое других мужчин, но самостоятельно из бочки выбраться не смогли и погибли на месте происшествия.

По факту гибели людей прокуратурой Ривненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Ход досудебного следствия по этому делу находится на личном контроле прокурора области.

Между тем Gazeta.ua со ссылкой на начальника центра пропаганды областного управления МЧС Николая ПРОКОПЧУКА передает, что мужчины в бочке объемом 30 кубических метров отравились испарениями.

"Предварительно, думаю, можно предположить, что трагедия произошла из-за отравления какими испарениями. Однако окончательно об этом будет известно позже. Сейчас там работают наши специалисты, а также милиция и прокуратура", - отметил Н.ПРОКОПЧУК.