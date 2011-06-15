В Донецке прошел парад детских колясок

В Донецке в парке кованых фигур состоялся первый в городе Парад детских колясок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

На праздничном мероприятии присутствовал мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, который пожелал всем участниками Парада колясок «мира, добра, отличного настроения и понимания ценности каждой минуты, проведенной с маленькими открывателями мира».

Мэр подчеркнул, что «Донецк – город молодой, с каждым годом у нас рождается все больше новых жителей, и этот сегодняшний праздник - замечательный повод показать, насколько наш город юн, и напомнить нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем за юное поколение». Он призвал взрослых сделать «все возможное, чтобы дети в нашем городе росли в атмосфере любви, заботы и понимания».

В рамках сегодняшнего мероприятия прошел также конкурс колясок, в котором приняли участие 14 экипажей.

По итогам конкурса жюри определила троих победителей: 1-е место заняла коляска, оформленная в виде уточки; 2-е место – коляска в виде львенка и 3-е место - коляска в виде циркового шатра.