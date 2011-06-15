В г. Мариуполе Донецкой области из больницы выписаны 15 человек, которые были госпитализированы с холерой.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции со ссылкой на главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Согласно сообщению, из больницы также выписаны 4 вибрионосителя. «На сегодня продолжают лечение один больной и три вибрионосителя в г. Мариуполе и один больной в Волновахском районе», - сказали в облСЭС.

В санстанции также подтвердили, что выявленный накануне еще один случай заболевания холерой диагностирован у женщины 69 лет, проживающей в Оржоникидзевском районе г. Мариуполя. При эпидрасследовании установлено, что вероятным источником инфекции для больной стала ее дочь, клинически здоровая, у которой при обследовании выделен холерный вибрион (О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовар Огава).

В облСЭС подчеркнули, что в очаге холеры в г. Мариуполе продолжает работать комиссия Минздрава Украины и Украинская противочумной станции, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы. Осуществляется постоянный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в Волновахском районе.