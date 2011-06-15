В больницах Киева с острой кишечной инфекцией остаются 28 человек

В Киеве в инфекционных отделениях клинических больниц остаются с признаками острой кишечной инфекции 28 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

За прошлые сутки ни один человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализирован не был, выписаны из больниц 3 человека, говорится в сообщении.

Больные получают адекватное лечение, состояние больных определено как средней тяжести.

Вместе с тем в Управлении здравоохранения так и не уточнили, что привело к пищевому отравлению людей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на протяжении 8-10 июня были зафиксированы 50 случаев острой кишечной инфекции.

В Главном управлении здравоохранения Киева тогда отмечали, что заболевшие лица употребляли в пищу куры-гриль, приобретенные в одном из супермаркетов.

11 июня руководитель этого управления заявил, что окончательный диагноз и причины отравления станут известны в ближайшие дни. Между тем предварительный диагноз больных – сальмонеллез.