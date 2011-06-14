Женщина украла с могилы статуэтки ангелов, чтобы порадовать внуков

В Херсонской области местная жительница украла с могилы статуэтки ангелов, чтобы порадовать внуков.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, в дежурную часть Высокопольского райотдела милиции обратилась 40-летняя жительница поселка Велетенськое и сообщила, что с могилы ее дочери кто-то украл 9 статуэток ангелов. Погибшая девушка при жизни собирала статуэтки, и после ее смерти в 2010 году родители оставили их на могиле.

Милиционеры в тот же день нашли 54-летнюю местную жительницу, которая заявила, что взяла статуэтки с могилы не из корыстных побуждений, а хотела подарить их своим внукам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).