В Житомирской области нелюди пытали детей

В Житомирской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту пыток несовершеннолетних.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

«Вчера, 9 июня, прокуратурой Черняховского района возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), частью 2 ст. 127 (Пытки) и частью 2 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, в связи с незаконным лишением свободы, пытками и умышленным нанесением легких телесных повреждений, что повлекло кратковременное расстройство здоровья малолетних - ученицы пятого класса и ее брата, ученика 6 класса», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщила УНИАН прокурор Черняховского района Марина ТАРАСЮК, уже установлено, что в одном из сел района утром 8 июня двое местных жителей-пенсионеров умышленно нанесли несовершеннолетним легкие телесные повреждения, повлекшие расстройство здоровья детей.

У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы лица и тела.

«Взрослые мужчины, подозревая детей в краже денег, обстригли мальчику и девочке головы, затем надели на несовершеннолетнего наручные браслеты, а девочке связали руки и закрыли обоих в подвальном помещении дома, где незаконно их удерживали», - рассказала М.ТАРАСЮК.

Около 12.00 того же дня мужчины вытащили из подвала мальчика и продолжили истязания: они били ребенка и поднимали за браслеты вверх, причиняя сильную физическую боль. Девочку в это время продолжали удерживать в подвале.

Односельчане, которые пришли на детские крики и увидели избитого мальчика, освободили обоих детей и доставили их в Черняховскую районную больницу, где пострадавшие сейчас находятся на лечении.