В Харькове работник ГАИ выстрелил в водителя

В Харькове сержант ГАИ применил табельное оружие против правонарушителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Утром 11 июня сержант ГАИ пытался жезлом остановить автомобиль «Фиат-Добло», водитель которого на большой скорости, игнорируя требования дорожных знаков, двигался в направлении участка дороги, где велись ремонтные работы.

Водитель не выполнил требования работника милиции и направил автомобиль на стража порядка, создавая этим реальную угрозу его жизни и здоровью. Последний был вынужден отпрянуть в сторону. После этого водитель иномарки резко затормозил, развернул автомобиль, и, несмотря на требования сотрудника ГАИ остановиться, на большой скорости поехал в другую сторону.

Сержант милиции на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и сиреной начал преследовать водителя, и по радиостанции вызвал помощь.

Возле одного из жилых домов водитель «Фиат-Добло» остановил автомобиль, вышел из него и набросился на работника милиции. Страж порядка предупредил его о возможности применения табельного оружия и, в соответствии с действующим законодательством, достал и привел в боевую готовность пистолет.

В это мгновение мужчина попытался выхватить оружие, в результате чего произошел непроизвольный выстрел, которым он был ранен. Сейчас состояние здоровья нарушителя удовлетворительно, после оказанной медицинской помощи он отправлен домой.

По данному факту прокуратура Харькова проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.