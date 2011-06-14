В результате столкновения "скорой" и внедорожника погибла врач

В Днепропетровске в центре города вечером в пятницу произошло ДТП - на перекрестке джип не пропустил микроавтобус «Скорой помощи».и допустил столкновение. В результате ДТП погибла врач скорой помощи, водитель и фельдшер получили травмы.

Как подтвердили в УГАИ в Днепропетровской области, женщина- врач скорой помощи скончалась по дороге в больницу . Водитель «Скорой помощи» и фельдшер госпитализированы в 6 горбольницу с сотрясением мозга и ушибами.Больная, которая находилась в машине "Скорой помощи", госпитализирована в больницу.За медицинской помощью обратилась и пассажир внедорожника.

По предварительным данным ДТП произошло по вине 19 -летнего водителя внедорожника – гражданина Германии.

Расследование проводит следственный отдел УВД в Днепропетровской области.