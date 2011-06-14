Задержанный откусил ухо милиционеру
13:54, 14 июня 2011Новости регионов
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Инциндент в Сумской области
В Сумской области правонарушитель во время задержания откусил милиционеру ухо.
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Сумской области.
Инцидент произошел в поселке Недригайлов во время доставки задержанного мужчины в местный райотдел милиции. В автомобиле он неожиданно набросился на следователя, находившегося на переднем сидении, схватил его за шею и укусил за левое ухо.
Старший лейтенант милиции, как записано в медицинском заключении, "получил телесные повреждения в виде рваной раны левой ушной раковины с наличием части ее свободного фрагмента".
Прокуратурой Недригайловского района по этому факту возбуждено уголовное дело.
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