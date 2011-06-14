Нарколог организовал лабораторию по изготовлению наркотиков

В Житомирской области милиция выявила подпольную нарколабораторию по изготовлению метамфетамина, которую организовал бывший фельдшер-нарколог.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Житомирской области Дмитрий ФАДЕЕВ.

По его словам, подпольная лаборатория была обустроена в хозяйственном помещении частной усадьбы. Лаборатория успела проработать лишь 4 дня.

Ее организатор был задержан непосредственно во время изготовления особо опасного наркотического средства - психотропного вещества метамфетамина.

«Как выяснилось, этот 30-летний житель Ривненской области приехал на Житомирщину в гости к родственникам. Однако настоящая цель его визита была совсем другой», - отметил Д.ФАДЕЕВ.

На месте работы лаборатории изъято оборудование и ингредиенты для изготовления метамфетамина, а также само вещество, как в жидком состоянии, так и полусинтезированное в порошок. Закончить технологический процесс переработки организатору помешали оперативники.

Все изъятое направлено на исследование в областной Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Решается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела.