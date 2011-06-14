В Черниговской области всю ночь искали 2-летнего мальчика

В Черниговской области милиция нашла потерявшегося двухлетнего мальчика. Об этом сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области.

Ночью в Носовский райотдел внутренних дел позвонил 27-летний житель с.Красные Партизаны и сообщил, что несколько часов назад исчез его двухлетний сын.

Семья вместе с ребенком приехала к бабушке на станцию "Опытная" Носовского района, где она живет в пристанционном поселке. Пока родители занимались хозяйственными делами, за малышом присматривала его 14-летняя тетя, страдающая тяжелой формой психической болезни. Она не представляет никакой опасности для других людей, однако не способна четко контролировать собственные действия и окружающую обстановку.

Под вечер девушка решила покатать племянника на велосипеде, несмотря на запрет взрослых. Через некоторое время она вернулась домой без ребенка. Попытки выяснить, куда делся малыш, который еще не говорит, ни к чему не привели, поэтому родители решили обратиться к правоохранителям.

К поискам мальчика был привлечен весь личный состав местной милиции, смежных районов (Козелецкого, Неженского, Бобровицкого), а также почти две сотни работников милиции из Чернигова (бойцы спецподразделений "Сокол" и "Беркут", батальон внутренних войск, работники патрульной службы и ГАИ). К поисковой операции также активно приобщились сотрудники МЧС, работники лесного хозяйства, местные охотники, добровольные помощники милиции – члены общественных формирований по охране правопорядка.

Поиски продолжались до утра. Мальчика нашли с помощью служебной собаки в лесополосе за 9 километров от станции "Опытная". К счастью, с ребенком ничего не случилось. Он был лишь исцарапан и искусан комарами.