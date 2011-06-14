Отравление на Житомирщине: носители инфекции - работники кухни

Носителями инфекции, которой отравились 16 детей в Малинском районе Житомирской области, были работники пищеблока школы.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в эпидемическом отделе областной санэпидслужбы (CЭС).

"Носителями инфекции были работники пищеблока школы", - сказала заведующая эпидотделом Татьяна ЛУТАЙ.

По ее словам, у работников кухни обнаружена бактерия клебсиела. Микроорганизм обнаружили в каше и тушеном мясе, которые дети ели в столовой.

Клебсиеллы устойчивы к воздействию окружающей среды и могут длительное время сохраняться в почве, воде, на предметах.

На днях всех школьников выписали из больницы.

Как сообщал УНИАН, 3 июня этого года 16 детей 8-13 лет из поселка Гранитное Малинского района были госпитализированы в Малинскую райбольницу с признаками отравления. Все дети почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой. Состояние детей изначально оценивалось медиками как средней тяжести, однако довольно быстро они начали поправляться.

Главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО тогда заявил, что дети отравились в результате употребления молочного супа в столовой местной школы.

Прокуратура Малинского района по факту несоблюдения санитарных норм и правил по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, служебной халатности служебных лиц Малинского комбината общественного питания возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями), частью 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное следствие.