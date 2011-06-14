Винницкий губернатор против закрытия ФАПов

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА убежден, что закрытие ФАПов и врачебных амбулаторий под видом реформирования здравоохранения недопустимо.

Об этом УНИАН сообщила помощник губернатора Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, председатель Винницкой ОГА выступает за сохранение существующей сети заведений первичного звена сельской медицины. Он также поручил профильному управлению проверить все тревожные сигналы, которые поступают от граждан как к облгосадминистрацию, так и в местные СМИ, поскольку обеспокоены распространением информации о якобы закрытии ряда заведений сельской медицины в рамках проведения реформы здравоохранения, сообщила И.КРАВЧЕНКО.

«Область здравоохранения сегодня в центре внимания власти. Мы категорически против закрытия. Все ФАПы, врачебные амбулатории должны быть не только сохранены, но и приведены в образцовый порядок. В этих заведениях должны быть созданы все необходимые условия как для пребывания пациентов, так и для работы медиков», - отметил Н.ДЖИГА.

По его мнению, реализация «пилотного проекта» по реформированию здравоохранения должна способствовать модернизации заведений медицины на селе, и соответствующая программа в области уже начата. Также «сдвинулся с места» вопрос транспортного обеспечения врачебных амбулаторий и объявлен тендер на закупку 55 машин «скорой помощи».

Н.ДЖИГА сообщил, что в случае, если специалисты признают, что какое-то лечебное заведение нуждается в реорганизации или перепрофилировании, обязательно будет учитываться мнение местного населения в ходе общественных слушаний.

Как сообщалось, Винницкая область по количеству заведений сельской медицины – на первом месте в государстве. В области насчитывается 936 ФАПов и 184 врачебных амбулаторий.