В Мариуполе - новый случай подозрения на холеру

Сегодня в Мариуполе Донецкой области выявлен еще один случай подозрения на холеру.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, заболевание холерой выявлен у 69-летней жительницы Мариуполя. Больная госпитализирована, ей назначен курс лечения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 июня в Мариуполе 11 из 16 человек, ранее заболевших холерой, уже выписаны из больницы в связи с выздоровлением. Всего по данным на 13 июня было зарегистрировано в Мариуполе 15 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом, и 6 случаев вибриононосительства такого же возбудителя у клинически здоровых лиц. Также в поселке им. Калинина Волновахского района был зарегистрирован один случай заболевания холерой, вызванный холерным вибрионом.

В очаге холеры, г. Мариуполе, продолжают работать комиссии Минздрава Украины и Украинской противочумной станции, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.

Кроме того, осуществляется постоянный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в Волновахском районе, сказано в сообщении Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.