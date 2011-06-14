В больницах Киева - 31 человек с острой кишечной инфекцией

В Киеве, по состоянию на сегодняшний день, в инфекционных отделениях клинических больниц находится 31 человек с признаками острой кишечной инфекции, среди них детей нет.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения КГГА, за минувшие сутки ни один человек с признаками острой кишечной инфекции не был госпитализирован. Выписаны из больниц 13 человек.

Больные получают адекватное лечение, их состояние определено как средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 8 июня было зафиксировано более 50 случаев острой кишечной инфекции после употребления курей-гриль, приобретенных в одном из супермаркетов в Оболонском районе.

Предварительный диагноз больных – сальмонеллез.