В Мариуполе из больницы выписаны 10 человек, переболевших холерой

В Мариуполе из инфекционного отделения городской больницы № 4 выписаны 10 человек, переболевших холерой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, продолжают лечение 6 больных холерой, из них 5 человек - в инфекционном отделении городской больницы № 4 и 1 человек - в инфекционном отделении Волновахской ЦРБ. Ход заболевания – средней и легкой степеней тяжести.

Специалисты городской СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Осуществляется активное выявление больных острыми кишечными инфекциями.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.