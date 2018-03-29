Украинские футболисты отправились на летний отдых
Сергей Ребров - в Анталии, отдыхает с семьей. Дмитрий Чигринский вместе со своим киевским другом разработал маршрут по просторам Украины. Александр Шовковский полетит на далекие острова...
В футбольной жизни Украины наступил маленький перерыв. И у игроков клубов высшей лиги и национальной сборной страны появилось несколько дней для отдыха. Прежде чем снова начнутся трудовые будни – сборы и подготовка к матчам будущего сезона 2007/2008, они планируют отправиться в отпуск.
Ващук выбрал ТурциюВетераны «Динамо» (Киев) из числа аборигенов краткосрочным отпуском воспользовались разумно - махнули на моря! Причем не куда-нибудь в экзотические страны, а поближе - в Турцию.
Там сейчас отдыхает и Владислав Ващук с Артемом Милевским. Не вместе - каждый в своей компании. А вот голкипер Александр Шовковский не сумел себе отказать в удовольствии слетать на далекие острова, чтобы заняться любимым дайвингом. Куда именно - секрет.
Воробей отправился на юг Украины
Нападающий сборной Украины Андрей Воробей сейчас отдыхает в Крыму. Футболист планирует провести там немного времени вместе с друзьями, а потом начнет заниматься обустройством быта в Днепропетровске.
Гай займется освоением ШвейцарииАлексей Гай решил совместить полезное с приятным - подготовиться к тренировочным сборам команды «оранжево-черных», а заодно показать жене и двум своим дочерям Швейцарию. В этом путешествии их будут сопровождать бабушка девочек и няня. Остановятся украинцы в Лозанне. С культурно-развлекательной программой они пока не определились, все будет решаться на месте. Потом Леша оставит «своих девочек» и присоединится к «Шахтеру» в Ивердоне.
Чигринский поедет вместе с другомЗащитник национальной команды Дмитрий Чигринский вместе со своим киевским другом разработал маршрут по просторам Украины. Их путешествие начнется из столицы. Затем они планируют провести пару дней в Донецке. А уже оттуда рванут к морю. Но пока ребята не определились, куда именно - на Азовское или Черное.
Там парни пробудут тоже не долго. И уже 22 июня футболист вернется в Донецк, чтобы начать подготовку к тренировочным сборам, которые назначены главным тренером «Шахтера» на 25-е число.
Шуста потянуло на родинуТолько Мирча Луческу объявил о том, что команда уходит в отпуск, тут же молодой вратарь Богдан Шуст вместе со своей женой Оксаной рванул во Львов. Видимо, футболист очень соскучился по родным просторам. Там они проведают своих родителей и вернутся в Донецк. Поскольку голкиперу предстоит серьезная подготовка к матчу за Суперкубок и другим поединкам будущего сезона.
Михалик махнул на СвитязьИстинным патриотом показал себя полузащитник Тарас Михалик. Он отправился отдыхать на берега озера Свитязь на Волыни. Совместил, так сказать, приятное с полезным: родные места Тараса недалеко, можно и родных проведать, да и сам Свитязь ничем не хуже хваленой Анталии!
Езерский отдыхает в ТрускавцеВладимир Езерский, отыграв последний матч за днепропетровский «Днепр», отправился перевести дух между игровыми сезонами в Трускавец. Компанию ему составила семья - жена и дочь.
В Карпатах футболист планирует пробыть до 24 июня. А уже оттуда он сделает перелет в Донецк, чтобы присоединиться к своей новой команде на спортивно-тренировочной базе «Кирша». На следующий день утром Владимир вместе с другими членами команды вылетит в Европу, где проведет первые сборы с «горняками».
Ребров в Лондон не попалУ Сергея Реброва никаких секретов нет. Сейчас он в Анталии, отдыхает с семьей. Думал поехать с женой и ребенком в Лондон, но времени совсем мало. Поэтому они, может, и съездят в их английский дом, а Ребров сразу из Турции отправится в Киев.
По материалам Комсомольская правда