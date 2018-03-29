Украинские футболисты отправились на летний отдых

В футбольной жизни Украины наступил маленький перерыв. И у игроков клубов высшей лиги и национальной сборной страны появилось несколько дней для отдыха. Прежде чем снова начнутся трудовые будни – сборы и подготовка к матчам будущего сезона 2007/2008, они планируют отправиться в отпуск.

Ващук выбрал Турцию Ветераны «Динамо» (Киев) из числа аборигенов краткосрочным отпуском воспользовались разумно - махнули на моря! Причем не куда-нибудь в экзотические страны, а поближе - в Турцию.

Там сейчас отдыхает и Владислав Ващук с Артемом Милевским. Не вместе - каждый в своей компании. А вот голкипер Александр Шовковский не сумел себе отказать в удовольствии слетать на далекие острова, чтобы заняться любимым дайвингом. Куда именно - секрет.

Воробей отправился на юг Украины

Нападающий сборной Украины Андрей Воробей сейчас отдыхает в Крыму. Футболист планирует провести там немного времени вместе с друзьями, а потом начнет заниматься обустройством быта в Днепропетровске.

Гай займется освоением Швейцарии Алексей Гай решил совместить полезное с приятным - подготовиться к тренировочным сборам команды «оранжево-черных», а заодно показать жене и двум своим дочерям Швейцарию. В этом путешествии их будут сопровождать бабушка девочек и няня. Остановятся украинцы в Лозанне. С культурно-развлекательной программой они пока не определились, все будет решаться на месте. Потом Леша оставит «своих девочек» и присоединится к «Шахтеру» в Ивердоне.

Чигринский поедет вместе с другом Защитник национальной команды Дмитрий Чигринский вместе со своим киевским другом разработал маршрут по просторам Украины. Их путешествие начнется из столицы. Затем они планируют провести пару дней в Донецке. А уже оттуда рванут к морю. Но пока ребята не определились, куда именно - на Азовское или Черное.

Там парни пробудут тоже не долго. И уже 22 июня футболист вернется в Донецк, чтобы начать подготовку к тренировочным сборам, которые назначены главным тренером «Шахтера» на 25-е число.

Шуста потянуло на родину Только Мирча Луческу объявил о том, что команда уходит в отпуск, тут же молодой вратарь Богдан Шуст вместе со своей женой Оксаной рванул во Львов. Видимо, футболист очень соскучился по родным просторам. Там они проведают своих родителей и вернутся в Донецк. Поскольку голкиперу предстоит серьезная подготовка к матчу за Суперкубок и другим поединкам будущего сезона.

Михалик махнул на Свитязь Истинным патриотом показал себя полузащитник Тарас Михалик. Он отправился отдыхать на берега озера Свитязь на Волыни. Совместил, так сказать, приятное с полезным: родные места Тараса недалеко, можно и родных проведать, да и сам Свитязь ничем не хуже хваленой Анталии!

Езерский отдыхает в Трускавце Владимир Езерский, отыграв последний матч за днепропетровский «Днепр», отправился перевести дух между игровыми сезонами в Трускавец. Компанию ему составила семья - жена и дочь.

В Карпатах футболист планирует пробыть до 24 июня. А уже оттуда он сделает перелет в Донецк, чтобы присоединиться к своей новой команде на спортивно-тренировочной базе «Кирша». На следующий день утром Владимир вместе с другими членами команды вылетит в Европу, где проведет первые сборы с «горняками».

Ребров в Лондон не попал У Сергея Реброва никаких секретов нет. Сейчас он в Анталии, отдыхает с семьей. Думал поехать с женой и ребенком в Лондон, но времени совсем мало. Поэтому они, может, и съездят в их английский дом, а Ребров сразу из Турции отправится в Киев.

По материалам Комсомольская правда