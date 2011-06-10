В Киеве незаконно продают Центр реабилитации инвалидов

Руководитель Международной Лиги защиты прав граждан Украины Эдуард БАГИРОВ просит высокопоставленных должностных лиц государства вмешаться в ситуацию с рейдерским захватом и продажей здания площадью более 900 кв. м Киевского центра реабилитации инвалидов, расположенного на улице Фрунзе, 60.

Об этом Э.БАГИРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Э.БАГИРОВА, в 2008 году группа лиц предложила центру совместный проект по выращиванию в Харьковский области рапса, под который получила в одном из банков 5 млн. грн. кредита. Как отметил правозащитник, в действительности центр средств не получил, проект реализован не был, а средства присвоили мошенники, после чего обратились в Хозяйственный суд Харьковской области о наличии долга. В результате сделки, отметил Э.БАГИРОВ, суд признал центр банкротом и начал процедуру ликвидации. По словам правозащитника, воспользовавшись незаконным судебным решением, "инвесторы" получили право руководить учреждением и перепродали здание сначала одному, а затем другому обществу с ограниченной ответственностью.

Кроме того, по другому иску мошенников Хозяйственный суд Харьковской области на 14 июня назначил рассмотрение дела относительно принудительного выселения организации инвалидов из здания, которое было приобретено на выделенные из госбюджета средства в 2004 году.

Э.БАГИРОВ отметил, что незаконное отчуждение помещения центра происходит, несмотря на то, что прокуратура Харьковской области расследует уголовное дело относительно сделки со зданием, возбужденное по факту мошенничества и подделки документов.

Правозащитник заявил, что уже информировал народных депутатов о ситуации вокруг столичного Центра реабилитации инвалидов, обратился в Администрацию Президента, к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ.

Кроме того, Э.БАГИРОВ заявил, что направил письмо на имя председателя Высшего совета юстиции Украины Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО с требованием дать оценку действиям судьи Хозяйственного суда Харьковской области.