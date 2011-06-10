В Тернополе медиков учили, как вести себя, если выявили холеру

В Тернополе состоялись показательные учения медицинских работников по отработке действий в случае выявления больного холерой. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, мероприятие состоялось на базе Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи с целью повышения готовности врачей-инфекционистов, эпидемиологов и других специалистов лечебно-профилактических учреждений к проведению медицинских и противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой, а также в связи с увеличением туристических и миграционных процессов в мире и с проведением в следующем году в Украине Евро-2012 ».

Участие в учениях приняли профессора Тернопольского медуниверситета, врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи и заведующие отделениями скорой помощи. Они в частности рассмотрели этиологию, клинику и дифференциальную диагностику холеры, практиковались в порядке забора и доставки материала от больного холерой, одевании и снятии противочумного костюма.

Также во время учений особое внимание обращалось на лечение и профилактику холеры.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе Донецкой области были зарегистрированы случаи заболевания людей холерой.