Днепропетровщина: 458 детей отправили в неподготовленный лагерь

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ освободил от занимаемых должностей начальника главного управления образования и науки облгосадминистрации Галину МЕГЕГУ, ее заместителя Наталию ОВЧАРЕНКО, главного бухгалтера Аллу РЯБУХУ и руководителя контрольно-ревизионного отдела управления Тамилу ЛЕБЕДЕВУ, которые несут ответственность за отправку 458 детей в неподготовленный лагерь в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской ОГА.

„Упущение чиновников управления образования в том, что они не проконтролировали срок окончания паспорта готовности лагеря „Лебяжий” в Крыму, который принадлежит частной фирме „КР „Киев”, - отмечается в сообщении Управления прессы и информации.

По данным Днепропетровской ОДА, предварительное служебное расследование показало, что „нарушений в проведении тендера на оздоровление детей со стороны главного управления образования и науки облгосадминистрации не было”.

После инцидента 107 детей отправлены на оздоровление в лагерь «Дельфин-Аделанте» в Сакский район Крыма, 351 ребенок - в лагерь «Дельфин» в Бахчисарайский район.

Как сообщал УНИАН, 8 июня прокуратура Днепропетровской области выдвинула требование председателю облгосадминистрации А.ВИЛКУЛУ провести служебную проверку по факту вывоза 458 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в лагерь в Раздольненском районе Крыма, который не был готов к приему детей, не имел разрешительных документов и рассчитан только на 220 человек.