ДТП в Донецкой области: госпитализированы 17 человек

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы 17 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.

Согласно сообщению, в 16.15 9 июня в г. Харцызске 29-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности дорожного движения при выезде на главную дорогу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 23-летнего водителя. После столкновения «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «БАЗ», который после этого врезался в стоящий на обочине дороги грузовой автомобиль FAW, груженый песком.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы водитель и 14 пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21099».

Рейсовый автобус «БАЗ» осуществлял перевозку пассажиров по маршруту «Донецк – Шахтерск». На момент ДТП в автобусе были 23 пассажира.

Все пострадавшие доставлены в центральную горбольницу г. Харцызска.

По факту ДТП проводится расследование.