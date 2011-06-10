Сумщина: для онкобольных детей собрали 336 тыс

В Сумской области завершилась акция «К светлому дню - светлые поступки», с инициативой проведения которой выступила Сумская областная государственная телерадиокомпания. Жители региона собрали для онкобольных детей 336 тысяч гривен.

Как сообщила корреспонденту УНИАН генеральный директор областной государственной телерадиокомпании Лариса ЯКУБЕНКО, при содействии Сумской епархии УПЦ Московского патриархата журналисты ОГТРК на протяжении Великого поста собирали средства на приобретение медикаментов для отделения гематологии и онкологии Сумской областной детской клинической больницы (СОДКЛ).

В целом были собраны 336 тыс. грн., на которые был приобретен полугодовой запас жизненно важных для онкобольных детей лекарств.

По словам Л.ЯКУБЕНКО, главной задачей акции было помочь каждому из 25 маленьких пациентов онкогематологического отделения.

Заведующая отделение онкогематологии СОДКЛ Лиана НИКИТЕНКО отметила, что оргкомитет акции в составе руководства телерадиокомпании, Сумской епархии УПЦ МП и онкогематологического отделения пытались в первую очередь покупать дорогостоящие цистатические препараты для антибактериальной терапии европейского производства, поскольку в Украине подобных не производят. Кроме лекарств, на которые было израсходовано 280 тыс. грн., приобретены также концентратор кислорода американского производства и каталка для перевозки лежащих больных.

Организаторы акции планируют продолжить акцию в следующем году и вовлечь в нее большее количество людей и собрать средства для закупки клеточного сепаратора крови. В этом году для его приобретения не хватило 200 тыс. грн.