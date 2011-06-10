За сутки в Харьковской области утонули три человека

За сутки в водоемах Харьковской области утонули три человека.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МНС Украины в Харьковской области.

В Зачепиловском районе во время рыбной ловли выпал из лодки и утонул мужчина 1970 года рождения.

В Чугуевском районе в реке Северский Донец в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться и утонул мужчина 1971 года рождения.

Также в Чугуевском районе в реке Уды во время купания утонул мужчина 1955 года рождения.