За сутки в Харьковской области утонули три человека
11:46, 10 июня 2011Новости регионов
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Сообщили в МНС
За сутки в водоемах Харьковской области утонули три человека.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МНС Украины в Харьковской области.
В Зачепиловском районе во время рыбной ловли выпал из лодки и утонул мужчина 1970 года рождения.
В Чугуевском районе в реке Северский Донец в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться и утонул мужчина 1971 года рождения.
Также в Чугуевском районе в реке Уды во время купания утонул мужчина 1955 года рождения.
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