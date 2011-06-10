В Мариуполе из-за холеры возбудили уголовное дело

В городе Мариуполе Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту распространения холеры среди местного населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции.

В сообщении напоминается, что в конце мая из городской санитарно-эпидемиологической службы в милицию поступили сообщения о заболеваниях холерой нескольких горожан. По данным фактам была проведена проверка.

Предварительно было установлено, что на территории Мариуполя лицами, в обязанности которых входит выполнение правил и норм по предупреждению эпидемических и других инфекционных заболеваний, были нарушены эти санитарные правила.

В результате в городе были зарегистрированы случаи заболевания холерой, которая относится к группе острых кишечных инфекций.

В настоящее время следственным отделом Мариупольского горуправления милиции возбуждено уголовное дело по ст.325 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил борьбы с эпидемиями».