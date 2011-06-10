Во Львове трамвай сошел с рельсов и сбил опору моста

Во Львове на улице Княгини Ольги перед мостом сошел с рельсов трамвай № 3.

Как сообщил УНИАН заместитель директора из движения ЛКП «Львовэлектротранс» Олег БИЛОКУРЫЙ, никто не пострадал.

«Трамвай сошел с рельсов и въехал в опору, в результате чего она упала. Никто не пострадал. Сейчас будем забирать опору, и планируем в ближайшее время восстановить движение трамваев. Причины схода трамвая с рельсов будем устанавливать. Также придется поставить новую опору», - отметил О.БИЛОКУРЫЙ.