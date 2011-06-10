В Одессе резко выросло количество инфекционных заболеваний

В течение последней недели на 51 % возросло количество случаев острых инфекционных заболеваний жителей областного центра, сообщили сегодня УНИАН в Одесской горсанэпидемстанции.

Если в последнюю неделю мая медикам пришлось оказывать помощь 112 пациентам, то с начала июня количество заболевших достигло 169 лиц, причем в структуре заболеваемости взрослые составляют 32 %, а детей вдвое больше – 68 %.

Причем увеличение заболеваемости не связано с морским отдыхом одесситов и гостей города. Согласно данным главного государственного санитарного врача Одессы Ивана КЛИМЕНТЬЕВА, «исследованные специалистами 58 проб морской воды у городских пляжей показали, что качество морской воды соответствует нормативным требованиям».

Специалисты Одесской горСЭС связывают «рост числа заболевших острыми кишечными инфекциями с употреблением готовых блюд домашнего приготовления, молочной продукции, фруктов, овощей и других скоропортящихся продуктов».

В целях профилактики острых кишечных инфекций и пищевых отравлений санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует не покупать продукты питания на стихийных рынках и «с рук» у частных лиц, что первую очередь касается молочных продуктов, кондитерских и кулинарных изделий. Строго соблюдать правила личной гигиены и технологию приготовлении блюд в домашних условиях, хранить продукты только холодильнике, непременно кипятить молоко, купленное на рынках, а творог и сметану употреблять лишь после термической обработки.