В аэропорту Симферополя ищут бомбу

Сегодня, 9 июня, в 13.59 в ГУМВД Украины в Крыму поступило сообщение о том, что в одном из автомобилей, припаркованных вблизи главного здания международного аэропорта «Симферополь», заложено взрывное устройство, эквивалентное одному килограмму тротила.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АР Крым.

«Сообщение было зарегистрировано в установленном законом порядке. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа», - сообщили в милиции.

В настоящее время территория аэропорта окружена военнослужащими Внутренних войск МВД Украины. Эвакуировано около 2 тыс. человек персонала аэропорта и пассажиров. Задержано два международных рейса: «Симферополь-Рига» и «Симферополь-Москва».

На месте работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.