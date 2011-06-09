В Крыму арестовали похитителя людей

В г. Саки (АР Крым) правоохранители арестовали ранее судимого местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, в милицию обратилась 60-летняя жительница города Саки, которая заявила, что ее родственника незнакомый человек посадил в машину и увез в неизвестном направлении. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сакскими оперативниками, уже вечером того же дня удалось установить местонахождение потерпевшего и задержать его похитителя. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Что явилось причиной похищения спивающегося мужчины, являющегося единственным владельцем частного дома в центре города, устанавливается. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное.

В ходе мероприятий по задержанию злоумышленника сотрудниками милиции была освобождена 27-летняя женщина, которую задержанный вместе со своим 28-летним приятелем также незаконно лишил свободы. Как заявила потерпевшая, с 20 февраля по июнь ее насильно удерживали в доме, расположенном в одном из сел Сакского района. Причиной лишения свободы заявительница назвала желание злоумышленника незаконно завладеть принадлежащей ей квартирой в городе Саки, в которой она проживает одна.

За незаконное лишение свободы или похищение человека законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.