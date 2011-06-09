В Ривненской области двое малышей утонули в копанках

Двое малышей утонули в Ривненской области в небольших водоемах, так называемых «копанках».

Первая трагедия произошла в селе Выжница, где в домашнем «пруду» утонул 2-летний Марко. Хозяин домашнего водоема - 38-летний Антон, отец малыша. А в Старом Селе Рокитневского района в пруду, который расположен в хозяйстве 28-летней Марии, утонула девочка Снежана, 2010 года рождения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ривненской спасательно-водолазной службе, всего с начала года в области утонуло в открытых водоемах 16 человек, что на три случая меньше, чем было за это время в прошлом году.

Работники спасательной службы призывают жителей области купаться только в определенных для этого местах, где преимущественно действуют ведомственные спасательные посты.